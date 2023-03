La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam' se ha visto envuelta en una polémica tras compartir un vídeo en el que varias jóvenes coreaban un cántico en el que decían "qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".

En el vídeo que se ha compartido en redes sociales se puede ver a la secretaria muy sonriente mientras las enfoca durante la manifestación con motivo del 8M. Unas imágenes que han provocado que Vox haya exigido su cese.

Cristina Almeida ha reaccionado a esta polémica intentando restarle importancia a lo sucedido. "Anda que no he ido yo a gritar: qué fatalidad, qué fatalidad que la madre de Fraga no pudo abortar", ha confesado en Al Rojo Vivo.

Además, ha indicado que, cuando se quieren trascender este tipo de situaciones es para "buscar lo malo" y no poner el foco en que en el 8M las calles de Madrid "estaban llenas de mujeres".