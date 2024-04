Afra Blanco, sindicalista y analista de laSexta , responde contundente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid , tras asegurar en rueda de prensa que "el Gobierno de España no da cifras de nada".

La presidenta ha señalado, tal como podemos ver en el video, que "no sabemos cuántos parados hay en España, no sabemos ni siquiera en misiones como Ucrania cuántos soldados han ido (...) No sabemos cifras de nada".

Sin embargo, la sindicalista le responde con una lista de cifras: "Hombre, unas cuantas sí que hay". Y añade: "España tiene un crecimiento cinco veces superior a la media europea, España está rozando los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y tenemos un déficit público del 3,7%".