Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid y colaborador habitual de laSexta Noche, dio positivo en coronavirus a pesar de estar vacunado con las dos dosis. Y, según explica este lunes en Al Rojo Vivo, está casi seguro de que su contagio se produjo durante una comida, además, al aire libre.

En este sentido, el experto explica que, en un principio, no se habría hecho la prueba PCR que acabó resultando positiva, debido a que sus síntomas eran más propios de un catarro que de COVID-19. No obstante, durante dicha comida mantuvo un contacto estrecho con alguien que sí pasó la enfermedad, y con consecuencias graves, por lo que decidió someterse al test.

"Automaticamente me hice la prueba y salió positivo. Si es este el contagio, el punto fue una comida al aire libre, sin ningún contacto en interiores. Pero lógicamente durante una comida te quitas la mascarilla para comer y beber.", explica.

"Una persona vacunada puede contagiarse y ser transmisora"

Corell también ha detallado, como inmunólogo, las razones por las que las personas que están totalmente vacunadas no deberían olvidarse del virus. Aun así, el experto incide en todo momento en que la vacunación es segura y rigurosamente efectiva en quien la recibe, sobre todo a la hora de evitar una sintomatología grave, pero a su vez argumenta por qué la vacunación no lo es todo.

"Una persona vacunada puede contagiarse y ser transmisora, porque la inyección nos la ponen en el músculo, y nos crea una potente inmunidad sanguínea. Pero no en la vías de entradas del virus, que son las vías respiratorias, y eso da lugar a que el virus pueda entrar mínimamente", subraya.

Aun así, precisamente por su estatus de vacunación y por su poca relación en los días posteriores al encuentro que pudo suponer el contagio, Corell se muestra convencido de no haber transmitido a nadie la enfermedad: "No he contagiado a nadie ni he tenido ningún contacto estrecho más allá de esa comida. Y son buenas noticias, porque no he tenido que ser hospitalizado ni visto por el médico", zanja.