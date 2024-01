El vertido de los pellets pone en jaque al norte de España, especialmente a las costas gallegas que fue aparecieron estos microplásticos que la comunidad científica está evaluando con presión. Sin embargo, las conclusiones es que emitieron tanto la Fiscalía como la Comisión Europea es que sí existían indicios de toxicidad . "Presentan indicios de toxicidad, no son biodegradables y no pueden eliminarse", afirman en sus informes.

Sin embargo, la Xunta de Galicia insistía durante días en que estos pellets no eran tóxicos , incluso aseguraban que "eran aptos para el consumo alimentario". De hecho, el conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, hacía estas declaraciones a los medios de comunicación, desde Vigo, este pasado miércoles 9 de enero, quitando importancia a la toxicidad de estos microplásticos: "Estamos perjudicando al sector y no estamos siendo reales", decía.

Además, añadía que en el caso de comer "accidentalmente" algunos de estos plásticos, "son productos que entran por donde entran y salen por donde salen". En el video podemos ver al completo estas declaraciones.