Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el ultraliberal Javier Milei ha acabado con el "peronismo corrupto" en Argentina tras su victoria en las elecciones del pasado domingo mientras que en España se "consolida" un "cierto peronismo occidental" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Yolanda Díaz.

Al ser preguntado entonces por quién sería Perón y quién Eva, ha indicado que el primero podría ser Pedro Sánchez mientras que Eva "sin ninguna duda sería la señora Yolanda Díaz". "Es una buena pareja para entender lo que podría ser el peronismo español", ha aseverado.

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Antonio Maestre lanzando una petición al líder del PP. "Le pediría que no use referencias sobre tema que no conoce", ha indicado, señalando que debe informarse bien sobre las citas que utiliza, en referencia a la confusión que tuvo en el Congreso.

"Sacar como referencia a Perón es tener un desconocimiento absoluto de lo que es el peronismo", ha indicado, explicando las razones por las que cree que se equivoca al realizar esta comparación.

"Si algo tiene el peronismo es que había de derechas y de izquierdas. El de derechas estaba más próximo a Feijóo, aunque no lo sabe", ha recalcado.