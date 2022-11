Antonio Maestre cree "que se puede romper el Gobierno de coalición por varios hechos". El periodista apunta en primer lugar que "ya hay unos Presupuestos aprobados", por que el PSOE "podría acabar la legislatura sin ningún tipo de problema", a pesar de no aprobar leyes fundamentales.

En segundo lugar, Maestre incide en que "ahora mismo no es un gobierno de coalición", sino "un tripartito de facto", formado por el PSOE, Sumar y Podemos. "Unidas Podemos ya no existe de facto. No existe como una organización que tenga una misma línea fundamental política", insiste.

A su juicio, "lo que se está dando es una acumulación de capital político dentro de todos los actores". De hecho, incide Maestre, "esa batalla por la hegemonía dentro del espacio político a la izquierda del PSOE se está dirimiendo ya", con Irene Montero como representante de la formación morada como "acumuladora de ese capital político".

Puedes escuchar la reflexión completa del periodista en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que augura que "hasta las elecciones municipales no se va a saber lo que se conformará". "Si Podemos sale reforzado en las elecciones municipales tendrá más fuerza para imponer a Yolanda Díaz su presencia en las listas, si sale más debilitado, tendrá menos fuerza", concluye.