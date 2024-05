Ignacio Cembrero ha analizado la causa contra Begoña Gómez confesando que, tras hablar con varios juristas, él tiende a pensar que no ha cometido "ningún delito".

Sin embargo, ha reconocido que le parece una "anomalía", que la esposa de un presidente del Gobierno escriba cartas que no dejan de ser "cartas de recomendación", independientemente de cuál sea el resultado de hacerlo.

"No hay precedentes de esto", ha señalado, confesando que cree que es algo a lo que debería haberse "abstenido". "Es el único reproche que se le puede hacer, pero no es un reproche penal, es de tipo ético", ha aclarado. Además, ha indicado que él está convencido de que el rescate a Air Europa se hubiese hecho de la misma manera aunque no existiese dicha carta.