Carmen Morodo, tajante tras las protestas en La Vuelta: "No, no se han producido porque Sánchez dijera nada en un mitin"

La periodista Carmen Morodo reflexiona sobre las protestas propalestinas en La Vuelta por la participación del equipo de Israel en la competición deportiva. En el vídeo podemos ver su análisis.

carmen morodo

La periodista Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', sostiene que lo más importante desde el punto de vista de la politización y todo el debate político que se está produciendo en España tras las protestas contra Israel en La Vuelta es Gaza.

"Estamos ante una catástrofe humanitaria sin precedentes en el s. XXI. El asedio, el bombardeo, el matar de hambre a una población... Y además, con una comunidad internacional fragmentada", afirma contundente.

De este modo, añade la periodista que "las manifestaciones y las protestas que ayer se produjeron [en La Vuelta] no son porque el presidente del Gobierno dijera nada en un mitin, porque no tiene esa capacidad. Que ni se lo crea él ni tampoco la oposición, porque se equivocan".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde analiza también la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las protestas de este domingo en Madrid.

