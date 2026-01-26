Carmen Morodo asegura que Puente debe "asumir responsabilidades": "Por respeto a las víctimas, el ministro debería estar fuera del cargo"

La periodista y subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, ha respondido a las palabras de Óscar Puente, señalando que "no se trata de hablar mucho, sino de decir la verdad y asumir responsabilidades".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, inicia la semana tratando de frenar la polémica en torno al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 víctimas mortales. En su defensa, el ministro ha asegurado que una "renovación completa" de la línea no implica necesariamente la sustitución de todas las vías, y ha justificado que "gran parte del tramo es el original porque se consideró que no era necesario cambiarlo".

Sobre el siniestro y la gestión política de la crisis, la subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, ha ofrecido su análisis en Al Rojo Vivo. A su juicio, "no se trata de hablar mucho, sino de decir la verdad y asumir responsabilidades".

Morodo ha recordado que en otros países europeos, "por hechos mucho menos graves, los ministros de Fomento o Transportes han dimitido", y ha cuestionado la versión ofrecida por el Gobierno desde el primer momento. "No se nos ha dicho la verdad. Se afirmó que esto iba a ser muy complejo y llevaría tiempo, y en apenas una semana ya tenemos un primer informe oficial. Primero se negó que hubiera un problema en la vía y, siete días después, sabemos oficialmente que sí lo había. También se aseguró que la renovación había sido total, y ahora comprobamos que no fue así", ha denunciado.

Morodo ha precisado que "una renovación implica que todo el tramo ha sido renovado, y resulta que no: es una parte sí y otra no".

Por todo ello, la subdirectora de La Razón considera que "el ministro, por respeto a las víctimas y a todos los ciudadanos, tendría que estar ya fuera del cargo". "Hay que asumir responsabilidades políticas y seguimos sin que nadie lo haga, con un presidente del Gobierno que, además, intenta utilizar esta tragedia en un mitin en plena campaña electoral en Aragón", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.