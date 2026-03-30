Carmen Morodo apunta a la desconfianza de Abascal: "Esa obsesión le está afectando en las negociaciones en marcha con el PP"

La subdirectora de 'La Razón' analiza el impacto de la imputación de un asesor de Vox por un boli espía y señala la desconfianza de Santiago Abascal, obsesionado con una supuesta operación del Partido Popular.

El 'caso del boli espía' de Vox sigue avanzando en los tribunales. El magistrado del Juzgado de Instrucción nº2 de Santander ha imputado a Daniel Álvarez, asesor de Leticia Díaz, por presuntas escuchas ilegales en el Parlamento de Cantabria. El juez lo ha citado a declarar el próximo 20 de abril, según la providencia conocida, mientras que cuatro días antes comparecerán dos trabajadores del partido, a quienes se les ofrecerá la posibilidad de ejercer acciones penales.

En este contexto, la subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, analiza el impacto político del caso y pone el foco en el liderazgo de Santiago Abascal. "Quienes le conocen dicen que es muy desconfiado y que ahora mismo está obsesionado con la idea de que existe una operación desde el Partido Popular para generar ruido en torno a este asunto", explica.

Sin embargo, Morodo sostiene que el origen del problema es interno: "La información no sale de fuera, sino de dentro de Vox, de personas que han sido colaboradores estrechos, incluso fundadores, y que ahora se han visto apartados. Conocen todos los entresijos y filtrarán lo que consideren oportuno".

A su juicio, esta desconfianza está teniendo consecuencias políticas directas. "Está afectando a las negociaciones con el Partido Popular, que siguen bloqueadas. Sobre el papel hay acuerdos más allá de lo básico, pero en la práctica todo se retrasa constantemente", señala.

La periodista también advierte del posible desgaste estructural del partido: "No sé hasta qué punto tendrá un coste electoral inmediato, pero sí refleja una dinámica interna que contradice el discurso de Vox contra la vieja política. Se está configurando como una organización cerrada, con escasa transparencia y un fuerte control desde la cúpula".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.