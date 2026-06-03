Carmen Morodo analiza el acuerdo PP-Vox en CyL: "Esto que vemos a nivel autonómico, salvo sorpresas, se exportará a nivel nacional"

La periodista asegura que el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León no supone ninguna sorpresa y considera que consolida un modelo de gobierno en el que los populares asumen parte de la agenda de Vox, con posibles consecuencias más allá del ámbito autonómico.

El PP y Vox han cerrado su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán oficialmente este mediodía, según ha podido saber laSexta. El presidente de la Junta en funciones y candidato popular a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, comparecerán conjuntamente en el Parlamento autonómico para dar a conocer los detalles del pacto.

La periodista y subdirectora de 'La Razón' Carmen Morodo ha analizado en Al Rojo Vivo el alcance político del acuerdo y ha asegurado que no le sorprende que el PP haya aceptado algunas de las exigencias planteadas por Vox, entre ellas la denominada prioridad nacional.

"A mí no me sorprende. En Castilla y León era algo que se veía venir", ha señalado, antes de destacar que el pacto consolida una fórmula de gobierno que podría tener recorrido más allá del ámbito autonómico.

"Se afianza un modelo en el que hay un gobierno de coalición y el Partido Popular asume parte de la agenda política e ideológica de Vox. Sus votos son imprescindibles y lo que estamos viendo ahora a nivel autonómico, aunque para algunos pueda resultar llamativo, es una fórmula que podría trasladarse en el futuro al ámbito nacional", ha explicado.

Morodo considera, sin embargo, que la principal consecuencia política del acuerdo se producirá en Andalucía. "Donde realmente se genera presión es en Andalucía. El pacto era esperado y su contenido también, pero ahora surge la pregunta de qué ocurrirá allí", ha apuntado.

La periodista ha señalado además que existe cierto malestar en algunos sectores del PP por la falta de movimientos para abrir una negociación con Vox siguiendo el mismo esquema aplicado en Castilla y León. "Incluso en Madrid hay algo de incomodidad porque no se percibe una reacción o una iniciativa para sentarse a negociar con Vox siguiendo el patrón que se ha impuesto desde la dirección nacional del partido", ha concluido.

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