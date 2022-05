La periodista especializada en Casa Real Carmen Enríquez ha detallado el mensaje que compartía el rey emérito Juan Carlos I a su familia para reclamarles ejemplaridad cuando estaba al frente de la monarquía.

"El rey ha hecho cosas que no tenía que haber hecho nunca. No deja de sorprenderme que, después de que haya estado repitiendo cada dos por esas historia de que hay que ser ejemplares....", ha lamentado Enríquez, en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Como a nosotros no nos votan, nos pueden botar. Con b. Eso lo ha repetido hasta la saciedad", ha afirmado.

La periodista constata que tanto la Casa Real como La Moncloa habrían deseado que la vuelta del rey emérito hubiera sido "una cosa más discreta, más desapercibida". Pero ante los desacuerdos, "al final él ha optado por hacer lo que quería".

Sobre su vuelta, la periodista asegura que el rey "está mejor, más delgado" con sus problemas de rodilla mejorando y con buen humor, aunque no está contento con la respuesta que está dando su familia a su retorno. "El rey es Felipe VI, pero don Juan Carlos también es el rey. Tiene un título honorífico y el mismo trato protocolario que la heredera al trono y él piensa que puede seguir haciendo lo que le dé la gana", ha detallado Enríquez.