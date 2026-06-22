Carlos Segovia reflexiona sobre la condena de 24 años a Ábalos: "Es una sentencia que hace historia en España y un día muy duro para el partido en el poder"

El subdirector de 'El Mundo' sostiene que la condena a José Luis Ábalos marca un hito en la historia judicial reciente de España por la dureza de las penas impuestas y la gravedad de unos hechos que califica de especialmente "bochornosos" al haberse producido durante la pandemia.

Carlos Segovia, subdirector de 'El Mundo', ha valorado la condena a 24 años de prisión para José Luis Ábalos y a 19 años para Koldo García, al tiempo que ha destacado la relevancia histórica de la resolución.

"Creo que estamos ante una de las mayores condenas impuestas a un miembro de un Gobierno en España. No recuerdo en la historia reciente un caso de esta magnitud; hemos tenido los casos de Barrionuevo o Eduardo Zaplana, pero esta sentencia tiene una enorme dureza porque los hechos juzgados son de una gravedad extraordinaria. Además de graves, resultan especialmente bochornosos para la sociedad, ya que se trata de obtener beneficios económicos en plena pandemia a costa de las mascarillas", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

Para Segovia, la trascendencia del fallo va más allá de las penas impuestas: "Es una sentencia que hace historia en España y supone un día muy duro para el partido que está en el poder, cuyo número dos ha sido condenado a 24 años de cárcel".

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