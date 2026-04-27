Análisis en Al Rojo Vivo
Carlos Segovia analiza el juicio de la operación Kitchen: "Es muy difícil que la cúpula de Interior actuara sin informar a Moncloa"
El subdirector de 'El Mundo' ha expresado que la comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría debe haber sido "muy incómoda" para la exvicepresidenta del Gobierno, pero ha defendido que "hay que esclarecer el escándalo" en relación con la Kitchen.
Carlos Segovia, subdirector de 'El Mundo', ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre el juicio del caso Kitchen y ha expresado al respecto que "la razón lleva a pensar que es muy difícil que el Ministerio de Interior y la cúpula de ministro de Interior actuara sin informar a Moncloa".
En lo referente a la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha seguido el guion de Rajoy y ha asegurado que no tiene "constancia de ninguna operación" durante su época, Segovia ha señalado que tiene que ser una comparecencia "muy incómoda" para la exvicepresidenta del Gobierno.
"La fórmula del 'no consta' te permite decir que no supiste algo por escrito o a ciencia cierta. Además, Soraya Sáenz de Santamaría es una abogada importante ahora que ejerce en el sector privado y para ella es incomodísimo tener que estar testificando por esto.", ha manifestado el periodista.
Sin embargo, Carlos Segovia ha defendido que "hay que esclarecer este escándalo". "Y aunque Bárcenas podamos pensar todo lo que queramos sobre sobre lo que hizo, tiende uno a pensar que es muy difícil, insisto, que se hiciera algo así sin conocimiento de más arriba del ministro del Interior", ha concluido.
