Carlos Cué: "Los votantes del PSOE en Andalucía son gente muy de izquierdas y verían como una traición absoluta que dejaran gobernar al PP"

El periodista Carlos Cué afirma que Juanma Moreno no puede pedir al PSOE que se abstenga, ya que en 2018 no fue el más votado y pactó con Vox para formar Gobierno, no dejando gobernar así a Susana Díaz (PSOE), que fue la más votada en esas elecciones.

Tras escuchar las declaraciones de Ignacio Garriga (Vox), donde aseguraba que no van a defraudar a sus votantes y que van a hacer valer todos sus votos "para protagonizar lo que decidieron los andaluces ayer por la noche, que es un cambio en las políticas de la Junta de Andalucía y un cambio de rumbo", el periodista de El País, Carlos Cué, reflexiona sobre los resultados de las elecciones y asegura que la negociación entre PP y Vox será larga.

"No me creo a Vox porque Vox nos miente sistemáticamente. Es el partido que más miente históricamente, y mira que los partidos mienten, en general, bastante, pero yo creo que Vox se lleva la palma y juega con todos nosotros. La semana que viene, de repente, te pide una consejería y luego se retira de la consejería... Va a ser una negociación larguísima", afirma el periodista.

Y básicamente", añade Cué, "entre o no Vox en el gobierno, su objetivo es doblarle el brazo porque es el último gran barón moderado que queda, y Vox lo que quiere es decirle a su electorado para qué sirve votarles, que es para doblarle la mano, incluso a los moderados, y hacerlos más de derechas. Y es uno de los motivos por los que la gente vota a Vox, para derechizar al PP. Y eso lo va a hacer a conciencia".

Por otro lado, señala que "es interesante que no haya presión ni siquiera del PP sobre el PSOE para que se abstenga", y es que "es evidente que esa tesis no se aguanta". Porque, además, "los pocos votantes que le quedan al PSOE en Andalucía son claramente muy de izquierdas y verían como una traición absoluta que dejaran gobernar a Juanma Moreno".

Pero es que además recuerda Cué que Juanma Moreno es presidente en 2018 gracias a un acuerdo con Vox, también con Ciudadanos, no siendo el más votado en 2018 y, por ende, no dejando gobernar a Susana Díaz, que era la que había ganado las elecciones. Con lo cual, "no puedes pedir ocho años después que te dejen gobernar para no estar con Vox. Es un poco difícil de argumentar", concluye el periodista.

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