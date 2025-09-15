Ferreras, ante las "legítimas" protestas en La Vuelta: "Querían lanzar un grito de dignidad contra la barbarie del Gobierno de Israel"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha señalado que las imágenes de las manifestaciones que tuvieron lugar en La Vuelta pasarán a la "historia" de nuestro país, señalando que casi todo el mundo sabía que "iba a pasar".

Antonio García Ferreras ha reaccionado a las protestas propalestinas que se produjeron durante La Vuelta ciclista a España. Unas manifestaciones que han dado la vuelta al mundo y que el presentador ha señalado que pasarán "a la historia" de nuestro país.

El director de Al Rojo Vivo ha indicado que lo que se pudo ver es cómo los ciudadanos de Madrid salieron a la calle "indignados y hartos" de la matanza que el Gobierno de Netanyahu está llevando a cabo de manera sistemática en la Franja de Gaza cada día.

"El final de La Vuelta tuvo que cancelarse porque pasó lo que casi todo el mundo sabía que iba a pasar", ha reconocido, dejando claro que se trata de unas protestas "legítimas" que impidieron el desarrollo normal de este evento deportivo.

"Ocurrió lo que casi todo el mundo sabía que ocurriría", ha recalcado, destacando que los manifestantes lanzaron un grito de dignidad "contra la barbarie del Gobierno de Israel".