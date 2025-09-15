Ahora

Análisis

Carlos Cué, a quienes dicen que en Madrid hubo violencia: "Hombre, frente a las imágenes de Gaza... lo único que hicieron fue parar La Vuelta"

El periodista Carlos E. Cué critica en este vídeo a aquellos que se escandalizan por las protestas que hubo en la capital por la participación del equipo de Israel en La Vuelta: hicieron lo que dijeron que iban a hacer: pararla. En el vídeo, los detalles.

Carlos Cué

Tras las protestas propalestinas ocurridas este domingo en Madrid, en la etapa final de La Vuelta, el periodista Carlos E. Cué, de 'El País', critica a quienes se escandalizan por lo ocurrido, a aquellos que dicen qué violencia o qué exhibición de violencia más terrible hubo en Madrid, solo porque unas personas "empujaron unas vallas" e hicieron lo que dijeron que iban a hacer: parar La Vuelta.

"Hombre, violencia, frente a las imágenes del otro lado [las que llegan cada día desde Gaza] lo que han hecho solo es parar La Vuelta", critica el periodista, recordando en su intervención la "barbaridad" y la "masacre" que estamos viendo a diario en Palestina, donde ya han muerto 65.000 personas.

También sostiene el periodista que no entiende por qué no se habla de "por qué narices La Vuelta (o la Unión Ciclista Internacional, UCI) ha tenido la locura de mantener todo el tiempo al equipo de Israel. Es un delirio", finaliza Cué, señalando la eliminación de Rusia de todas las competiciones, algo que no se ha hecho con Israel. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Las 6 de laSexta

  1. Las protestas por Gaza en La Vuelta abren una nueva batalla política: el PP hace "responsable de cada altercado" al Gobierno
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel mata en una noche a al menos 20 palestinos, entre ellos nueve mujeres y niños, de Ciudad de Gaza
  3. El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza
  4. El maquinista del Alvia habla por primera vez tras el juicio: "Si tengo que entrar en la cárcel, entro, pero que se sepa la verdad"
  5. Segunda jornada de huelga en Barajas con esperas de una hora para pasar los controles
  6. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda