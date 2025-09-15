Carlos Cué, a quienes dicen que en Madrid hubo violencia: "Hombre, frente a las imágenes de Gaza... lo único que hicieron fue parar La Vuelta"

El periodista Carlos E. Cué critica en este vídeo a aquellos que se escandalizan por las protestas que hubo en la capital por la participación del equipo de Israel en La Vuelta: hicieron lo que dijeron que iban a hacer: pararla. En el vídeo, los detalles.

Tras las protestas propalestinas ocurridas este domingo en Madrid, en la etapa final de La Vuelta, el periodista Carlos E. Cué, de 'El País', critica a quienes se escandalizan por lo ocurrido, a aquellos que dicen qué violencia o qué exhibición de violencia más terrible hubo en Madrid, solo porque unas personas "empujaron unas vallas" e hicieron lo que dijeron que iban a hacer: parar La Vuelta.

"Hombre, violencia, frente a las imágenes del otro lado [las que llegan cada día desde Gaza] lo que han hecho solo es parar La Vuelta", critica el periodista, recordando en su intervención la "barbaridad" y la "masacre" que estamos viendo a diario en Palestina, donde ya han muerto 65.000 personas.

También sostiene el periodista que no entiende por qué no se habla de "por qué narices La Vuelta (o la Unión Ciclista Internacional, UCI) ha tenido la locura de mantener todo el tiempo al equipo de Israel. Es un delirio", finaliza Cué, señalando la eliminación de Rusia de todas las competiciones, algo que no se ha hecho con Israel. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.