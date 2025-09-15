Carlos Cué se pregunta "por qué narices" La Vuelta ha mantenido al equipo de Israel todo el tiempo: "Es un delirio"

El periodista Carlos E. Cué analiza las protestas ocurridas este domingo en Madrid por la participación de Israel en La Vuelta. En el vídeo, todos los detalles de su exposición.

El periodista Carlos E. Cué, de 'El País', critica a aquellos que se escandalizan por lo ocurrido en La Vuelta a su paso por Madrid, de aquellos que se llevan las manos a la cabeza porque hubo unas "personas empujando unas vallas" o que dicen "qué exhibición de violencia más terrible".

"¡Por favor, ha habido una protesta en la que no ha pasado absolutamente nada y que ha ocurrido lo que se esperaba que iba a pasar: que iban a parar La Vuelta", asegura el periodista, recordando la "barbaridad" y la "masacre" que estamos viendo a diario en Gaza, donde ya han muerto 65.000 personas.

De este modo, señala Cué que no entiende por qué no se habla de lo realmente importante en este asunto, de "por qué narices La Vuelta (o la Unión Ciclista Internacional, UCI) ha tenido la locura de mantener todo el tiempo al equipo de Israel [que es por lo que han surgido todas estas protestas ciudadanas], que es un delirio", subraya Cué, poniendo como ejemplo la eliminación de Rusia de todas las competiciones. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.