Carlos Cué, sobre el futuro del Gobierno: "Este Gobierno tiene capacidad de gestión, fondos europeos, buena recaudación… pero sufre un agujero brutal de credibilidad"

¿Puede sobrevivir Pedro Sánchez a la marea diaria de audios? La pregunta flota desde hace semanas en tertulias, pasillos y portadas. Carlos Cué la recoge en Al Rojo Vivo y da su diagnóstico: "El desgaste es evidente y algunos sondeos ya lo detectan. Pero hace mes y medio muchos decían que no, que no aguantaría. Y ahora cada vez más gente responde que sí".

Cué sostiene que el Gobierno cuenta con un elemento clave: "una cierta mayoría para sacar adelante cosas". Pero además, añade, "nadie parece querer elecciones y ahora en lo que está Sánchez es en marcar agenda con los presupuestos y que los audios pasen a un segundo plano".

Ese giro —dice— no se da solo en la Moncloa. También lo percibe "en sectores progresistas, sobre todo tras el caso Montoro". Lo resume así: "Cada vez hay más gente diciendo 'sí se puede resistir y terminar la legislatura'".

Y ahí pone el foco: no es un problema de gestión, sino de credibilidad. "No es un gobierno angustiado como el de Rajoy, que hacía recortes sistemáticos porque los ministros tenían dificultades de ajustes”. En este caso, remarca, la capacidad no está en cuestión: "Este Gobierno tiene mucha capacidad de gestión, tiene fondos europeos, tiene muy buena recaudación, tiene crecimiento de empleo, tiene datos positivos que le hacen tener cierto margen. Lo que tiene es un agujero terrorífico de credibilidad".