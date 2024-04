Carlos E. Cué, periodista de El País y analista político de Al Rojo Vivo sostiene que "ve absurdo que Koldo diga que vaya a volver al PSOE" como ha dicho en la comisión de investigación en el Senado, por el que ha sido llamado a declarar por el PP, por el caso que lleva su nombre: caso Koldo.

Porque "para volver a un partido primero te tienen que aceptar y Koldo no estaba en el PSOE y por eso no fue expulsado. Si no, hubiera sido expulsado. Sí lo fue su mujer, que sí estaba afiliada así como su jefe máximo que era José Luis Ábalos que está fuera del PSOE, que tiene una suspensión cautelar", explica Cué.

"Es evidente", sostiene el periodista que "si el PSOE hubiera podido, le hubiera expulsado para siempre, si hubiera estado al corriente de pago que no lo estaba", añade. Es por ello, concluye que lo que está intentando el PSOE es circunscribir este caso Koldo al propio Koldo y a Ábalos como responsable político, "por haberle aupado". En el vídeo podemos ver más sobre su análisis e información sobre este caso.