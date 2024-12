Carlos Cué, sobre las denuncias del novio de Ayuso a periodistas por llamarle 'defraudador confeso': "Lo increíble es que se admitan a trámite"

El periodista de El País Carlos Cué analiza la noticia que hemos conocido este lunes, 16 de diciembre, de que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, interpuso contra la ministra María Jesús Montero por "intromisión en su derecho al honor" tras decir que Ayuso podría "estar viviendo en un piso que se pagó con un fraude".

González Amador está imputado por dos delitos fiscales que él mismo ha reconocido. "Si se van a aceptar a trámite todas las denuncias de este país, por todo lo que se dice en la política española, no estaríamos hablando solo de judicializar la política, sino que el Supremo no daría abasto, porque habría denuncias todos los días: a Sánchez le llaman todos los días 'dictador', corrupto, jefe de la mafia etc.", critica Cué.

Por ello, afirma el periodista que "lo que dijo Montero puede ser discutible políticamente, pero es una cosa que dijo otra mucha gente y de hecho, [González Amador] está también denunciando a muchos periodistas y acompañaros nuestros (por recomendación de su abogado) por decir simplemente que es un "defraudador confeso", cuando es una evidencia que es un señor que ha defraudado a Hacienda y que su abogado, además, lo ha reconocido".

Ahora bien, "esa es su estrategia, que es legítima, lo increíble es que esas denuncias se admitan a trámite", critica Cué. "Si aceptan a trámite eso, tendrían que admitir a trámite todas las barbaridades que se dicen de todos los políticos", sentencia el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.