Carlos Cué: "El caso Zapatero es el que más daño le está haciendo al Gobierno, pero confían en que el expresidente pueda explicarse en los juzgados y en los medios"

El periodista de El País, Carlos Cué, señala que el caso Zapatero "es el que más daño le puede hacer electoralmente al Gobierno, porque es un referente total para la izquierda". En el vídeo, su información.

Esta es una de las semanas más duras para el Gobierno judicialmente hablando ya que varios de sus allegados y miembros importantes se enfrentan a varios interrogatorios, unos más importantes que otros.

Begoña Gómez afronta otra cita ante el juez Peinado "obligada a comparecer", mañana la directora de la Guardia Civil comparece en el Senado, a petición del PP y, sin duda, lo más importante jurídica y políticamente hablando: la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, por el caso Plus Ultra, que se producirá los días 17 y 18 de junio.

El periodista de El País, Carlos Cué, informa que, en el caso del expresidente, "el Gobierno está apelando a que hay dudas con la prueba fundamental y hay dudas de que no haya prescripción en el tema de las joyas. Pero es evidente que hay muchísima gente pendiente del caso de Zapatero, que es el que más daño le puede hacer electoralmente al Gobierno, porque es un referente total para la izquierda".

Es por ello, sostiene Cué que desde el partido mayoritario del Gobierno, "están intentando minimizar el impacto y sobre todo confiando en que Zapatero no solo se explique en el juzgado, sino también en los medios".

Esto es, "hay muchísima gente en el Gobierno confiando en que después de hablar con el juez Zapatero vaya a los medios, haga rondas de entrevistas y trate de explicarse para intentar reequilibrar esto", aclara y concluye el periodista de 'El País'.

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