Carlos Cué, sobre el caso Monedero: "Es evidente que no se hicieron las cosas bien, ni siquiera hablaron con las víctimas"

Estos últimos días han salido a la luz diferentes informaciones apuntan a que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, acosó sexualmente a varias trabajadoras del partido y alumnas en la Universidad Complutense, donde todavía es profesor.

Para el periodista Carlos Cué, es una "evidencia" que este 'caso Monedero' hace mucho daño a Podemos, así como lo hizo el 'caso Errejón' a Sumar: "Creo que aún más a Podemos porque es el que ha gestionado directamente el ministerio de Igualdad y ha llevado esto como una política, y es evidente que ninguno de los dos hizo las cosas bien", afirma.

Así, señala que no entiende el "empeño" por decir que se hizo todo bien, cuando con perspectiva "es evidente que no se hicieron las cosas bien". Y apunta además a un "elemento fundamental" que es el de las víctimas: "Ni siquiera hablaron con ellas ni hubo una reunión (que sepamos). Las versiones oficiales y no oficiales y las de las propias víctimas nos dicen que no hubo una investigación ni una reunión", informa el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su información.