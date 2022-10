Carla Antonelli, la primera mujer trans diputada en España, ha protagonizado un emotivo momento en Al Rojo Vivo al coincidir con la escritora y filósofa Elisabeth Duval. Duval, que hoy ha publicado un artículo alabando el activismo de Antonelli, que este martes anunciaba su marcha del PSOE, se ha mostrado agradecida con la exdiputada.

"Como alguien que fue tu vecina desde los ocho años y sabiendo muy bien lo que has tenido que pasar, lo que te has encontrado dentro del partido y cómo has combatido... te envío un fuerte abrazo", asegura Duval.

Unas palabras que Antonelli recibe con gratitud. "Esto que hemos descubierto de que hemos sido vecinas, seguro que alguien va a decir que te transexualicé, al nivel que estamos de velocidad terminal", ironiza Antonelli. "Te quiero Lith, eres futuro y eres presente. Eres lo que alguna vez soñamos que podía ser este país. Que las personas trans estuvieramos en todos los ámbitos y en todos los espacios. Me alegra que estés en esa mesa de debate de Al Rojo Vivo", ha añadido.

Carla Antonelli, que este martes anunciaba su baja del PSOE por los retrasos en la tramitación de la Ley Trans, ha acusado a las guerras de poder de esta dilación y ha apuntado expresamente a la exvicepresidenta y exministra de Igualdad, Carmen Calvo, ahora al frente de la Comisión de Igualdad en el Congreso.

"Si en el 2019 siendo ministra de Presidencia e Igualdad Carmen Calvo todo era bueno y no había ningún problema con la autodeterminación de género y la despatologización, lo que es bueno en 2019 no puede ser una aberración que borra a las mujeres en 2022", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Durante la entrevista, Antonelli ha deplorado los retrasos y que se haya maltratado a las personas trans del partido, que se han posicionado fuera de la línea oficial sobre este asunto. "El problema real serio es que nos hemos visto involucradas en medio, zarandeadas y estampadas desde la absoluta ignominia desde hace dos años, con un acoso indecente, donde se nos ha criminalizado, de todas las maneras posibles y por haber", ha dicho.

De hecho, la exmilitante socialista ha dicho que lo que está en el núcleo del debate ahora mismo es un "copia y pega" de una propuesta presentada por el PSOE en 2019.