Camarero aclara qué supone el acuerdo sobre el SMI y el IRPF en la nómina: "Van a cobrar los 50 euros netos"

Trabajo y Hacienda han acordado que quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen por el IRPF en 2025. José María Camarero, en Al Rojo Vivo, explica que los trabajadores recibirán íntegros los 50 euros de aumento del SMI de este año, en lugar de los 28 euros que quedarían tras la tributación. Esto beneficia a unos 500.000 o 600.000 contribuyentes solteros o sin hijos que cobran el SMI e iban a tener que tributar por él. Camarero advierte no obstante de que es una solución temporal. Aunque la medida afecta la recaudación en 200 millones de euros, es poco significativa en el contexto de los 300.000 millones recaudados en 2024.

Trabajo y Hacienda finalmente se han puesto de acuerdo para que las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tengan que tributar por el IRPF en 2025. Pero, ¿qué supone esto en la práctica para los trabajadores?

José María Camarero explica en Al Rojo Vivo que "de esos 50 euros que ha subido el SMI este año, con efecto desde el 1 de enero, van a cobrar esos 50 euros netos en sus nóminas y no los 28 en los que se quedaba si hubiera tributado en el IRPF". "Hacienda se hubiera quedado en ese caso con 22 euros, casi la mitad de la subida", resume.

El periodista apunta además otra clave fundamental de este acuerdo: los beneficiados. "Hay casi 2,5 millones de personas que cobran el SMI. De todos esos había unos 500.000 o 600.000 contribuyentes, que eran fundamentalmente solteros o sin hijos, a quienes más les afectaba esa posible tributación del IRPF. De esos 700 euros al año, Hacienda se hubiera quedado con 300", explica Camarero, que no obstante lanza una advertencia: "Mucho cuidado con esto, es una solución temporal. Muy, muy temporal".

Camarero explica además que "las dos vicepresidentas se han dejado pelos en la gatera de la negociación": María Jesús Montero, precisa, "quería que ya este año se tributase por el SMI" y "finalmente no se va a tributar", mientras que Yolanda Díaz "quería que no se tributase y que de cara a los próximos años, cuando se siga subiendo el SMI, existiera ese compromiso de que no se iba a tributar hasta que no se alcance ese 60% del salario neto" medio. Esto, sin embargo, "por ahora no se ha conseguido, porque es solo para este año".

Más allá de las nóminas, ¿qué impacto tiene que los perceptores del SMI no tributen en la recaudación? "Estamos hablando posiblemente de un impacto en la recaudación de unos 200 millones de euros", calcula Camarero, que pone la cifra en perspectiva recordando que en 2024 Hacienda recaudó en total 300.000 millones: "Es verdad que hay impacto, cualquier medida relativa a los impuestos tiene su impacto, pero también es verdad que no es desde luego lo más relevante", matiza.

"Sobre todo, estamos hablando de personas que cobran 1.184 euros al mes, que evidentemente esto socialmente hay que tenerlo en cuenta", concluye.