Antonio García Ferreras ha entrevistado este viernes en Al Rojo Vivo a Rafa Castaño, ganador de un histórico bote de más de 2,2 millones de euros en 'Pasapalabra'. Durante la conversación entre ambos periodistas, Castaño ha confesado quién fue la primera persona en la que pensó, que no fue otro que Orestes, su 'eterno' rival.

Además, Castaño ha podido ver cómo fue su rosco al completo, que consiguió terminar de una pasada, y también ha recordado la emotiva llamada que hizo a su padre tras hacerse ganador del histórico bote. "Mi madre ayer me escribió y me dijo que aunque no me lo hubiera llevado estaría orgullosísima de mí, y creo que así se sentirán también los padres de Orestes porque ambos lo merecíamos", expresó la periodista.

La entrevista ha dado incluso para un chascarrillo de Ferreras justo antes de despedir al sevillano: "Con la 'A', tres palabras, uno de los mejores programas de la televisión española". "Bueno, si me lo preguntas tú, tendré que decir Al Rojo Vivo", ha expresado el ganador del bote de 'Pasapalabra', a lo que el presentador de Al Rojo Vivo le ha respondido: "No, 'Aquí la Tierra'".