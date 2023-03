Rafa Castaño ha desvelado en Al Rojo Vivo quién fue la primera persona en la que pensó tras ganar el histórico bote de 'Pasapalabra'. Sin embargo, no fue ningún familiar, como han respondido otros concursantes que también han acertado todo 'El Rosco' del programa. En su caso, el periodista sevillano se acordó de su 'eterno' rival, Orestes, tal y como ha confesado en Al Rojo Vivo.

"La primera persona en la que pensé fue en Orestes porque pienso que se lo merece él igual que yo. Me parecía injusto. Yo estaba contento por mí, pero una parte de mí estaba triste por él", ha expresado Castaño, al tiempo que ha señalado que Orestes "ha estado a punto de llevarse el bote 13 o 14 veces", al igual que él. "Estaba tan igualado que era una cuestión de cara o cruz. He ganado porque he estudiado mucho, pero he ganado a Orestes por suerte", ha manifestado.

Así, el periodista ha afirmado que compartió con el burgalés 197 programas, por lo que más que duelistas, eran "amigos". "De hecho, yo ahora no escribo a Orestes porque tienen que ser días complicados para él. Habrá mucha gente que no sabía si era él o yo, y le estarán escribiendo. Y en ese sentido lo dejaré tranquilo unos días, pero luego lo escribiré para ver qué tal está y, evidentemente, si subo a Burgos, y él así lo quiere, me tomaré una cerveza con él", ha reconocido.