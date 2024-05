Finalmente, el ayuntamiento de Alpedrete (PP) tras el órdago del PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, ha rectificado y volverá a recuperar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer para dar nombre a sus calles. Tras esta noticia, el periodista de Antonio Maestre recuerda y cuenta una bonita anécdota.

"La primera vez que me anime a leer fue porque, conduciendo con mi padre en un Renault 12 que íbamos de viaje, escuché en Radio Nacional a Paco Rabal recitar 'Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías'", confiesa Maestre.

"Y esa voz recitando 'A las 5 de la tarde...'", recuerda Maestre, "y yo soy antitaurino y lo he seguido siendo toda mi vida, me emocionó de tal manera y me afectó tan profundamente que fue lo que me animó a hacer una de las actividades que más me gusta en la vida que es leer".