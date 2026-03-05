Blas Moreno: "La mejor arma que tiene Irán es movilizar a la opinión pública de EEUU contra la guerra"

El analista y codirector de 'El Orden Mundial' advierte de que, aunque Irán "es plenamente consciente de que es el lado más débil", conoce los puntos vulnerables de sus rivales: "Puede golpear la energía, tensionar los precios y, sobre todo, activar a la opinión pública estadounidense".

Tras el ataque atribuido a la Guardia Revolucionaria iraní contra un petrolero estadounidense en la zona del Golfo, el Departamento de Relaciones Públicas de este cuerpo militar ha difundido un comunicado —recogido por una agencia de noticias iraní— en el que asegura que fuerzas navales iraníes habrían logrado impactar con éxito contra la embarcación. Por el momento, sin embargo, no se han ofrecido más detalles sobre el incidente ni sobre el alcance de los daños.

El analista y codirector de 'El Orden Mundial', Blas Moreno, considera que una reacción de Irán era previsible ante una escalada de este tipo. "Todos los que nos dedicamos a esto sabíamos que, si Irán era atacado de esta manera, se iba a revolver y respondería con todo lo que tuviera a su alcance. Irán es plenamente consciente de que es el lado más débil de la ecuación: no tiene la superioridad militar ni de inteligencia que poseen Estados Unidos y, en combinación, Israel. Pero también conoce muy bien los puntos débiles de sus adversarios", explica en Al Rojo Vivo.

Según Moreno, la estrategia iraní pasa precisamente por explotar esas vulnerabilidades. "Puede atacar la energía y, con ello, el precio internacional de la energía. También puede presionar a los aliados más débiles de Estados Unidos e Israel en el Golfo Pérsico, para que ejerzan presión diplomática sobre Washington. Y, sobre todo, puede poner sobre la mesa el factor de la opinión pública estadounidense".

El analista subraya que ese elemento puede convertirse en una herramienta clave para Teherán: "Cuando consigues movilizar a la opinión pública en Estados Unidos, la situación cambia. Si los ciudadanos empiezan a ver regresar cadáveres de soldados de una guerra que no desean, mientras suben la inflación y el precio de la gasolina, la presión política aumenta. Un presidente que prometió menos conflictos en el extranjero y precios más bajos se encontraría entonces con el escenario opuesto: más guerra, más costes y víctimas estadounidenses. Esa es, ahora mismo, una de las armas más poderosas que Irán tiene a su alcance: influir en la opinión pública de Estados Unidos para que se vuelva en contra de la guerra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.