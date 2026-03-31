Belén Carreño: "Meloni demuestra tener mucho más olfato político del que le habíamos prejuzgado"

La periodista económica analiza la negativa de Giorgia Meloni a ceder Sigonella a Estados Unidos y ve en la decisión una "jugada estratégica y de rentabilidad política".

La periodista económica Belén Carreño analiza la decisión de Giorgia Meloni de negar a Estados Unidos el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para operaciones vinculadas a la guerra. A su juicio, el movimiento revela una notable intuición política: "Meloni ha demostrado tener mucho más olfato político del que se le presuponía".

Carreño sitúa además esta decisión en un contexto interno clave: "Acaba de sufrir una derrota muy importante en un referéndum reciente, que en la práctica se interpretó como un plebiscito y que ha perdido".

Desde esta perspectiva, considera que la decisión también tiene una dimensión estratégica y comunicativa: "Cuando ha visto que Pedro Sánchez publicitaba su postura, ha decidido sumarse. Los italianos saben bien de marketing político, y a ella le salen claramente las cuentas en términos de rentabilidad".

Pero más allá del cálculo político, Carreño subraya el riesgo internacional que rodea la situación: "Hace apenas 24 horas, Estados Unidos amenazó con atacar infraestructuras civiles, lo que podría constituir crímenes de guerra. Si desde bases como Sigonella se participara en esas operaciones, el nivel de implicación para países europeos sería enorme. Ahora mismo, nadie quiere tocar este asunto ni con una pértiga".

En su análisis, concluye que Meloni ha sabido anticiparse a ese riesgo: "Ha actuado con mucho más olfato político que otras fuerzas afines en Europa, como Vox".

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