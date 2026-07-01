Afra Blanco, sobre el debate de la 'ley de nietos': "Ha aflorado la verdadera esencia del PP"

La sindicalista analiza las palabras del líder del PP, quien acusó a Pedro Sánchez de estar ampliando el censo electoral mediante la aplicación de la llamada 'ley de nietos'. En el vídeo, los detalles.

El debate político está puesto en la llamada 'ley de nietos' y en la petición de Vox de privar del voto por correo a los españoles residentes en el extranjero.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de fabricar "dos millones y medio de votantes", a pesar de que en 2006 él mismo pidió que se concediese automáticamente la nacionalidad a los descendientes de emigrantes gallegos que nacieron en el extranjero. Feijóo califica la medida de "ingeniería electoral" de Sánchez, aunque niega, dice, estar hablando de "pucherazo" electoral.

La sindicalista Afra Blanco confiesa ser muy sincera y asegura en Al Rojo Vivo no estar de acuerdo con aquellos que dicen que el PP hace esto por verse tensionado por Vox, sino "creo simplemente que ha aflorado la esencia del PP".

Esto es, "creo honestamente que ha aflorado la esencia de lo que es Vox y honestamente ha aflorado la esencia de lo que es el PP", afirma contundente Blanco, acordándose de los dirigentes de la UGT que fallecieron en el exilio, en Anastasio de Gracia, en Ramón González, en Trifón y "en tantos y tantos que fueron expulsados de este país".

De este modo, Blanco se pregunta y recuerda: "Si precisamente el reconocimiento de la nacionalidad, a los descendientes, tensiona el sistema electoral, ¿por qué Mariano Rajoy otorgó a los sefardíes? ¿Ahí no hubo problema? Yo estoy de acuerdo con que se hiciera. ¿Dónde está el problema ahora?". Ahora pasa el reconocimiento para aquellos que se les exilió, se les expulsó, se les persiguió hasta que salieron de España".

"¿Y quiénes son esos?", añade la sindicalista, respondiéndose ella misma: "Esos son los anarquistas, los comunistas, los socialistas, los sindicalistas, los artistas, los funcionarios y trabajadores de la Segunda República". Y es ahí, asegura y concluye, "donde reside el problema". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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