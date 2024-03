Beatriz Parera, periodista adjunta a la dirección de El Confidencial, explica que Carles Puigdemont puede presentarse como candidato de Junts a las elecciones catalanas que se celebran este 12 de mayo, después de que Aragonès adelantará la convocatoria electoral (deberían hacerse celebrado en 2025) tras no sacar adelante los presupuestos.

El motivo por el que puede presentarse es que "no hay impedimento procesal o penal que se lo impida. No está procesado por terrorismo, por ejemplo, lo está por malversación, y adeás no tiene ninguna condena. Con lo cual puede sobre el papel presentase a las elecciones catalanas", explica Parera.

Sin embargo, aclara la periodista que no será nada sencillo porque va a tener especialmente dos tipos de obstáculos distintos "que le van a dificultar mucho" no tanto presentarse sino llegar a ejercer o incluso asumir ese puesto en el caso de conseguirlo.

"Por un parte tiene una serie de obstáculos electorales administrativos y por otra parte lo que tiene que ver con la amnistía y sus tiempos y ninguna de las dos vías se lo va a poner nada sencillo", asegura la experta. En en el video podemos ver al completo su intervención e información.