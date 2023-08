Beatriz Álvarez, presidenta de la 'Liga F', ha expresado en Al Rojo Vivo que ha "sentido más indignación que nunca, una enorme frustración y bastante vergüenza" al escuchar el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, aunque ha apostillado que "se ha retratado él mismo". "Queda más claro el tipo de persona que es y todo lo que es capaz de hacer. Llega a culpabilizar a la propia Jenni Hermoso, lo que me parece absolutamente repugnante", ha manifestado Álvarez.

Así, la presidenta de la 'Liga F' ha defendido que "solo queda el camino de la actuación del Gobierno de forma contundente, y que se produzca la inhabilitación, que es una demanda social". "España y este Gobierno tiene la capacidad de dar un mensaje contundente a la sociedad mundial. Basta ya de humillar a la mujer, basta ya de señalar a las víctimas y de tener a una persona así en estructuras federativas de esta relevancia, que al final son los embajadores del resto del mundo", ha declarado.

En este sentido, Beatriz Álvarez ha subrayado que "personas como Rubiales no pueden manchar la imagen del deporte en España". "Creo que a este señor se le ha ido, se le ha escapado de las manos toda esta situación. Nos ha llamado 'falso feminismo'por tener un concepto de igualdad real, no el que él tiene. Tengo claro que esto va a tener una trascendencia brutal, estoy segura de que el Gobierno va a actuar de forma contundente y este señor no nos va a representar nunca más en la RFEF", ha destacado, tras lo que ha señalado que le ha parecido "asqueroso" todo el discurso del presidente de la Federación Española de Fútbol.