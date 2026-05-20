Basteiro plantea dudas sobre la imputación de Zapatero: "¿Dónde termina el lobby y dónde empieza el tráfico de influencias?"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y pone el foco en la frontera difusa entre el lobby y el tráfico de influencias, clave en la investigación de la Audiencia Nacional.

Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el periodista de 'Bloomerang' Daniel Basteiro ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre los límites entre la actividad de lobby y el presunto tráfico de influencias que investiga la Audiencia Nacional.

"Las dos grandes dudas que yo tengo ahora mismo", señala, "son dónde acaba el lobby y dónde empieza el tráfico de influencias. Presentar o conectar a personas lo hace muchísima gente, cobrando o sin cobrar. Interesarse por la tramitación de un asunto también lo hacen profesionales del lobby, periodistas y muchas otras personas, y eso no implica necesariamente la comisión de un delito".

Basteiro subraya que la clave de la investigación estará en determinar si existió un beneficio económico ilícito y hasta qué punto las gestiones realizadas podían constituir una actuación delictiva. "Otra cosa distinta", añade, "es que se cobre por ello y que detrás exista un delito. Eso es precisamente lo que tendrá que aclarar la investigación".

El periodista también pone el foco en el papel que habría desempeñado el empresario Julio Martínez y en la utilización del nombre del expresidente para obtener influencia o ventajas en determinados entornos.

"Mi otra gran duda", explica, "es hasta dónde llega realmente Zapatero y dónde empieza Julio Martínez. Porque utilizar el nombre de Zapatero —o el de cualquier figura con poder o influencia— para abrir puertas o generar confianza es algo que ocurre constantemente. Mucha gente presume de actuar con el respaldo del jefe o de una figura relevante para obtener beneficios o facilitar operaciones".

Basteiro destaca además la contundencia con la que el expresidente ha negado cualquier implicación en los hechos investigados. "El desmentido de Zapatero ha sido muy rotundo, igual que lo fue en el Senado. Pero también son muy contundentes los indicios que, según el juez, justifican la apertura y el avance de esta investigación. Y precisamente lo que hay entre una cosa y otra es el núcleo que ahora debe esclarecer la Justicia".

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