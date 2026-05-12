Basteiro insiste en la importancia de defender a los científicos: "Entre la OMS y la IA de Clavijo, sé con quién me quedo"

El periodista Daniel Basteiro lo tiene claro: "Entre la ciencia y los catedráticos de la sospecha, sin ningún tipo de aval detrás ni ningún dato, yo sé con qué me quedo". En el vídeo, su análisis completo.

El operativo de evacuación de pasajeros del MV Hondius finalizó con éxito este pasado lunes, por la tarde, sin dunda, un dispositivo sin precedentes que se saldó con algún ruido político. Frente a este, el periodista Daniel Basteiro, corresponsal político de Bloomberg en España, tiene muy claro la importancia de defender, más que nunca en estos momentos, a la ciencia y a los expertos.

Porque, según Basteiro, "hemos asistido a un dispositivo, a un operativo que se ha hecho bien, propio de un país serio, propio de un país europeo, y sabemos cómo se contagia el virus. El riesgo cero no existe, pero yo creo que es el momento de defender a los científicos, a la ciencia, a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan puesta en duda".

"Entre la ciencia y los catedráticos de la sospecha, sin ningún tipo de aval detrás ni ningún dato, yo sé con que me quedo; entre los técnicos de la OMS y la IA de Clavijo, yo sé con qué me quedo. Y entre la responsabilidad de acoger la prioridad nacional y la solidaridad con los demás países y el 'sálvese quien pueda' o el 'que este barco se vaya de aquí', yo sé con quién me quedo", afirma contundente Basteiro.

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