En el décimo aniversario de la tragedia del 11M la fuerza que en un primer momento tuvieron las teorías sobre la autoría de ETA, se ha disipado.



Desde el Gobierno de José María Aznar, en palabras de su propio portavoz, Ángel Acebes, la banda terrorista se encontraba detrás de lo ocurrido. "Las fuerzas y cuerpos de Seguridad y el ministerio del Interior no tienen ninguna duda de que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA", expresaba.



A finales de 2011, Aznar compareció en el Congreso de los Diputados en el transcurso de una comisión de investigación sobre los atentados del 11M. Allí expresó rotundo: "Los autores intelectuales del 11M no andan en desiertos remotos ni montañas lejanas", a pesar de que había indicios de sobra acerca de la autoría yihadista, el expresidente seguía inamovible con su argumento.



Por su parte, José María Aznar ha defendido hasta la actualidad esta versión. Así lo puso de manifiesto en la presentación de sus memorias. En ellas se escuda en un informe del CNI para respaldar la autoría en el atentado. Según revela, dos días después de la masacre, el jefe de los servicios de inteligencia no fue capaz de desechar ninguna de las dos lineas de investigación.



Sin embargo, Aznar no está solo dentro del PP. En la formación, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que todavía existen dudas y, en este sentido, también lo ha hecho el presidente de la Comunidad de Madrid, que ha expresado ante los medios de comunicación que se debe conocer toda la verdad.