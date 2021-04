"Yo gobierno para todos los ciudadanos, vivan como vivan". Así ha defendido la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso las subvenciones millonarias al toro de lidia o a la iglesia tras la polémica generada al decir que en las colas del hambre hay subvencionados.

La periodista de 'El Plural', Angélica Rubio, le preguntaba por las críticas de Ayuso a la política de subvenciones para "así conseguir votos", y le recordaba las cifras millonarias desveladas por el propio gobierno de la Comunidad en subvenciones para el toro de lidia o la iglesia. En concreto, según Rubio, 4,5 millones de euros para la cría del toro de lidia y 3,6 millones para la iglesia católica. "¿Por qué estas subvenciones sí y subvenciones y ayudas para que la gente pueda comer a final de mes no?", le insiste Rubio.

Ante esto, Ayuso ha respondido tajante: "¿Y qué pasa, que la gente que vive del toro de lidia no son ciudadanos o empresarios?". Y aprovecha para destacar la labor que hace el sector del toro de lidia por el campo: "Cuidan del campo mejor que muchos ecologistas de distrito". "Es gente que trabaja el campo y que lo conoce bien, como el sector de la caza o los agricultores", añade.

Así, Ayuso insiste en su discurso, en contra de que este tipo de ayudas genere voto cautivo: "Todos los ciudadanos, vivan como vivan, y profesen la religión que profesen son ciudadanos que tiene que vivir y salir adelante. Es gente honrada que yo sepa paga sus impuestos. Le estamos dando ayudas a todo el mundo. ¿Por qué se le pone el acento a la iglesia o a los toros?".

Además, la popular condena que "siempre" se busque la polémica enfrentándola con el toro de lidia y pone un ejemplo, "en las fotos me ponen ¿toros o sanitarios?. Y es como si yo digo ¿presos de ETA o autónomos? Si nos ponemos a hacer esas dicotomías sencillas...".

Ayuso explica también, sobre sus polémicas declaraciones sobre las colas del hambre, que ella no critica a las personas que reciben subvenciones, "yo critico las políticas de izquierdas que multiplican las colas de esas personas para luego darles una subvención". "La gente no quiere una subvención, bueno cuando no te queda más remedio... Pero lo que la gente quiere es salir a trabajar todos los días y pelear un sueldo", añade. Así, insiste Ayuso en que "gestiono para todo el mundo".