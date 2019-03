El Atlético de Madrid amenaza con no atender a laSexta por afirmar que los ultras montan un puesto dentro del Calderón

LASEXTA SE REAFIRMA EN SU INFORMACIÓN

laSexta se ha hecho eco de la denuncia de varios aficionados del Atlético de Madrid, según la cual el club permite al Frente Atlético montar cada domingo un puesto de merchandising en la primera planta del Fondo Sur del Vicente Calderón. El club no sólo ha negado la información, sino que ha amenazado a la cadena: si no hay una rectificación, el Atlético de Madrid no atenderá a laSexta.