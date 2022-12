Ya ha arrancado la campaña de la renta, el borrador de la declaración ya se puede solicitar por medio de la página web de la Agencia Tributaria. Como novedad, este año ya no se puede hacer a mano.



El plazo finaliza el 30 de junio, aunque si se está de acuerdo con los datos del borrador se puede confirmar, bien por internet, bien por teléfono o SMS. Si no se está conforme, se deberá proceder a su modificación.

Para confeccionar uno mismo la declaración será preciso esperar para descargar el formulario. Una vez hecho, se puede preentar de tres meneras: en internet (hasta el 23 de abril), en el banco, o en una delegación de hacienda (para estas dos opciones el plazo acaba el 5 de mayo).



En cuanto a contenidos, también hay novedades. La primera pasa por la desgravación por la compra de vivienda. Si la han comprado a partir del 1 de enero de 2013 ya no podrán desgravarse nada en la declaración, el 15% que podrán deducirse quien sí lo haya hecho antes del 1 de enero de 2013.



Por cierto, si en 2013 han tenido que hacer obras de mejora en casa para adaptarla por discapacidad, por ejemplo, pueden deducirse, siempre que las vayan a terminar antes de tres años.



Más novedades, los 'Bussiness angels', personas, familiares o amigos, que apoyan económicamente un proyecto de negocio van a poder tener un incentivo fiscal. En este caso una deducción del 20% de lo que haya aportado. Tendrá un límite de unos 50.000 euros.



Siguiente novedad, la especulación bursátil. En este caso, negativamente. Cualquier producto financiero o especular en bolsa (comprar y vender acciones antes de que haya pasado un año) van a tener que tributar por la base imponible general, no por la del ahorro. Es decir, se paga más.



Se va a retener el 20% de lo que se haya ganado premios o sorteos como los de lotería. Eso sí, en premios superiores a los 2.500 euros. Y ojo con tener dinero en el extranjero no declarado. En este ejercicio ya es obligatorio hacerlo si tienen más de 50.000 euros fuera del país.

Además, este año siguen subiendo los tipos de retención, de IRPF, no es una novedad, pero sí van a notar que se mantienen más altos. Estas son, en líneas generales, las grandes novedades de la declaración de la renta de este año de los 19 millones de contribuyentes que hay en España. De ella se libran quienes ganen menos de 22.000 euros de un único pagador.