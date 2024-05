Jaume Asens, número dos de Sumar a las elecciones europeas, calcula que "unas 500 personas" se beneficiarán de la ley de amnistía que el Congreso ha aprobado este jueves de forma definitiva y advierte sobre su aplicación por parte de los jueces, en particular en el caso de Carles Puigdemont: "Espero que no tengan la tentación de prevaricar", asevera en Al Rojo Vivo.

El diputado reconoce que, aunque la norma es "una obra de orfebrería jurídica impecable" en cuya elaboración han "intentado prever todos los posibles escenarios" ante "jueces que no quieran cumplir con la ley", "siempre puede ocurrir algo inesperado": "Nunca se puede descartar eso con ciertos jueces de la cúpula judicial, sobre todo los jueces de la derecha ultra", alerta.

En este contexto, y después de que los fiscales del Tribunal Supremo hayan trasladado ya al Fiscal General del Estado que, a su juicio, la malversación no quedaría cubierta por la amnistía, Asens asevera que no comparte ese criterio y aboga por "intentar que los fiscales y jueces no impongan su voluntad a la voluntad general".

"La democracia se basa en el imperio de la ley, no de los jueces y fiscales", incide Asens, que subraya que "es la ciudadanía a través de sus representantes quien expresa su voluntad y los jueces lo que tienen que hacer es aplicar esa voluntad". "Lo que no pueden hacer es aplicar su voluntad por encima de la voluntad general", insiste, porque "eso es no respetar la separación de poderes".

"Si tienen dudas, tienen mecanismos para plantearlas tanto al Tribunal Constitucional como al de Luxemburgo", agrega el diputado, que recalca que los miembros de la judicatura "o aplican la ley o, si tienen dudas, las elevan". "Lo que no pueden hacer es decir que la ley no cubre determinados hechos que es evidente que cubre", reprocha.

El regreso de Puigdemont

Preguntado en particular por Puigdemont, Asens detalla que hablaron por última vez tras las elecciones catalanas y cree que "va a volver", aunque "solo lo sabe él". "Espero sinceramente que los jueces cumplan la ley, que no tengan la tentación de prevaricar y que levanten las medidas cautelares", apunta, defendiendo que ese artículo de la ley "es muy claro" y no caben "interpretaciones alternativas.

"Además él tiene la protección todavía como eurodiputado", recuerda Asens, que insiste en que "las medidas cautelares se tienen que levantar". El expresident de la Generalitat, recuerda, ahora mismo tiene dos procedimientos abiertos: "Hay que ver cómo operan cada uno de los dos jueces, son dos causas que tienen cauces diferentes y se pueden encontrar con obstáculos también diferentes", señala.