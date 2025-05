El apunte de Martínez-Vares a Miriam Nogueras tras criticar a las asociaciones sindicales: "UGT se creó en Mataró"

Santiago Martínez-Vares, asesor político y CEO de Rebellious Words, quiere mandar un "dato" a Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, tras criticar a las asociaciones sindicales, en el contexto de la ley de la reducción de la jornada laboral, aprobada en Consejo de Ministros y que, posteriormente, irá al Parlamento.

Según las palabras de Nogueras: "Nuestra posición es un "no". No a una ley (reducción de la jornada laboral) que solo se ha negociado con el lobby sindical español". Por su parte, Unai Sordo (CCOO) ha respondido lo siguiente: "Una insigne representante de los lobby catalanes se le ocurre llamarnos a nosotros lobistas". En el vídeo podemos ver al completo esta polémica entre ambos.

"Un pequeño dato para la portavoz de Junts, Miriam Nogueras: UGT se crea el 12 de agosto de 1988 en Mataró", le responde Martínez-Vares.

Ahora bien, "entrando en el juego", apunta el consultor político, "dice el líder de UGT que Junts no es importante (en la política) y que hace este movimiento para llamar la atención", pero, "no es que no sea importante, sino que es clave. Es el socio que ha hecho borrar todas las líneas rojas del PSOE", afirma Martínez-Vares.