Antonio Maestre: "El problema no es que Leire y Santos Cerdán tuvieran información, sino si esa información la usaron para extorsionar o chantajear"

El periodista y escritor Antonio Maestre analiza las últimas informaciones que hemos conocido tras salir a la luz un nuevo informe de la UCO sobre el llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

En directo, desde Al Rojo Vivo, hemos conocido un nuevo informe de la UCO acerca del caso Leire Díez, que señala que Santos Cerdán ordenó en Ferraz "tener por autorizado" cualquier gasto que pasaba Leire Díez.

"Cuando entras en un estado de paranoia conspiranoico, puedes cometer errores terribles porque ves enemigos por todos los lados y ves que todo lo que te ocurre significa que hay una trama externa que te quiere atacar", reacciona el periodista y escritor Antonio Maestre tras conocer esta nueva información.

Ahora bien, según el periodista, hay una "cosa que parece evidente" y es que "el empresario Pèrez Dolset tenía mucha información que había pagado para tenerla y que, dentro del PSOE, gente como Leire o Santos Cerdán consideraron que esa información la podían usar para sus intereses".

Eso no es malo, señala Maestre, es decir, "el problema no es tener información, sino qué haces con esa información". Tal como explica, "tú puedes tener información de manera y trabajar con ella y hacer un buen uso de esa información. El problema es si esa información la utilizas para extorsionar o chantajear. Ese es el verdadero problema".

Y lo que parece o se dirime de todos los autos y toda la información judicial que se está trasladando, apunta el periodista es que "precisamente a esa información que se accedió en el PSOE por parte de Santos, Cerdán y de Leire, incluso que se utilizaron estructuras del PSOE, lo que se hizo fue utilizarla dándole un mal uso. Y ese es el problema", insiste y remata Maestre.

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