El periodista Antonio Maestre, que durante la tarde de ayer, miércoles, fue acosado por los simpatizantes de Vox en Vallecas, donde Santiago Abascal protagonizaba un mitin electoral para las elecciones de 4M, ha explicado en el programa Al Rojo Vivo cómo fue la tensión del momento, y ha insistido en que "la violencia es inconcebible en cualquier situación".

"No se debe tirar piedras a nadie porque corres el riesgo de matar a alguien. Pero no olvidemos quien provocó ese primer acto violento", afirma el colaborador, que resalta el rechazo de los vecinos de Vallecas al acto: "Eran vecinos de Vallecas que no toleraban ese acto contra sus vecinos. Porque esos discursos violentos, xenófobos... son contra sus vecinos".

Así, Maestre afirma que "tanto derecho tenía Santiago Abascal a estar allí como los vecinos a protestar.", porque "no se escuchaba a Abascal por el micrófono, se escuchaba a los vecinos", expresa.

Junto con eso, el periodista recalca que Abascal tuvo un trato diferente al del resto de ciudadanos: "Cualquier ciudadano, cuando vea un cerco policial, que intente atravesarlo, ¿qué va a pasar? Los policías, con razón o sin razón, pero con la ley bajo su responsabilidad, van a impedirlo por todos los medios. Y ayer con Abascal no lo hicieron, y eso es un hecho", sentencia, y concluye: "Es importante recalcar que la violencia es totalmente injustificable en política".