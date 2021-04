Así fue el tenso momento en el que Antonio Maestre fue acosado e increpado por simpatizantes de Vox durante su mitin en la conocida como 'Plaza Roja' de Vallecas (Madrid). En el vídeo que acompaña estas líneas se puede ver cómo reconocidos miembros del partido de extrema derecha, como Bertrand Ndongo, insultan al periodista, que tuvo que ser rodeado por antidisturbios.

Las imágenes fueron grabadas por el periodista Israel Merino y muestran a Maestre siendo insultado e increpado por los simpatizantes de Vox. En un momento dado, se ve cómo los cuerpos de seguridad rodean a Maestre y le hacen retroceder mientras se caldea el ambiente.

En otro, se ve al conocido 'Cake Minuesa' acosando al periodista, tal y como detalló Maestre en su Twitter. Al periodista, que graba en todo momento lo que está sucediendo, se le ve llamar la atención de la policía para señalar lo que está sucediendo.

"Claro que he apartado el móvil de Ndongo. Bastante suave he sido. Porque a mí nadie me arrincona ni pone su cara contra la mía gritando", ha expresado el reportero al compartir los vídeos.

En su Muro de este jueves, Maestre ha hecho referencia a lo ocurrido y ha señalado al líder de Vox como el culpable: "Santiago Abascal es un violento. No es un ejercicio retórico, es una descripción factual de lo que ocurrió en la Plaza de la Constitución en Vallecas", argumenta.

Además, apunta a la Delegación del Gobierno por permitir que tuviera lugar el acto: "La Delegación del Gobierno es la máxima responsable al permitir un peligro para la seguridad pública como es el acto de un grupo de posfascistas en un barrio de tradición histórica antifascista. Un acto realizado para provocar violencia".