Antonio Maestre, tras el incidente del micrófono con Vito Quiles: "Lo ideal sería no tener que defenderme de un acosador"

"Lo ideal sería no haber reaccionado así, pero es que lo ideal sería que no tenga que defenderme de un acosador", asevera Antonio Maestre, que se pronuncia en Al Rojo Vivo sobre el incidente con el ultraderechista Vito Quiles.

Antonio Maestre se pronuncia en Al Rojo Vivo sobre el incidente que protagonizó la semana pasada junto al ultraderechista Vito Quiles, en el que el periodista acabó quitándole el micrófono y lanzándolo. Un episodio, denuncia en Al Rojo Vivo, que es solo el último "de un acoso que lleva años" y que ha implicado desde "querellas y demandas falsas" hasta "amenazas de muerte, intentos de agresión" o "insultos por la calle".

A la pregunta de si fue un error reaccionar de esa manera, Maestre sostiene que "defenderse no es una elección". "Yo me defiendo, pero porque no tengo otra elección", argumenta. "Seguramente es lo que buscan", reconoce, pero añade: "Si no reacciono de esa manera, cortaría el vídeo, se inventaría algo y acabaría yo sufriendo los mismos intentos de amenaza que he sufrido, porque no cambia, los llevo sufriendo mucho tiempo".

"Si reacciono así los sufro, si no reacciono de ninguna manera, los sufro, si estoy en mi casa los sufro", insiste el periodista. "Yo lo que pido es que las personas por nuestro pensamiento, por nuestra forma de ejercer nuestro trabajo, no tengamos que estar amenazados después por tomarnos un café, ir leyendo un libro y andando por la calle. Yo entiendo que eso lo concibe cualquier persona", reivindica Maestre, que cree que "todos deberíamos estar unidos porque todos pedimos eso".

Así, aunque admite que "lo ideal sería no haber reaccionado así", Antonio Maestre insiste: "Pero es que lo ideal sería que no tenga que defenderme de un acosador, eso es lo ideal". "Si a mí no me acosan por la calle, yo no voy a reaccionar, pero que le quede claro a todo el mundo: si alguien se cree con derecho de abordarme por la calle, me voy a defender", asevera.