Antonio Maestre, sobre la sentencia de David Sánchez: "Presenta muchas contradicciones insalvables"

El periodista cuestiona la fundamentación jurídica del fallo y sostiene que la resolución no acredita de forma suficiente la cooperación necesaria atribuida al hermano del presidente del Gobierno. Además, critica la extensión del texto al considerar que "más páginas no significan más rigor".

El periodista Antonio Maestre ha cuestionado en Al Rojo Vivo la solidez jurídica de la sentencia que condena a David Sánchez y ha defendido que el fallo debe poder analizarse con el mismo espíritu crítico que cualquier otra actuación pública. "Que el Gobierno diga lo que quiera. Nuestro trabajo es fiscalizar absolutamente todo, también una sentencia", ha afirmado, antes de dejar claro que, tras leer la resolución, considera que no reúne los elementos suficientes para sostener la condena.

Maestre ha asegurado que el fallo presenta "muchas contradicciones insalvables" y puso el foco en la condena por cooperación necesaria en un delito de prevaricación. Según ha explicado, para que ese delito pueda apreciarse es imprescindible acreditar que la actuación de David Sánchez fue determinante para que la prevaricación llegara a producirse, algo que, a su juicio, la sentencia no consigue demostrar. Recordó además que el tribunal lo absuelve del delito de tráfico de influencias y sostuvo que esa circunstancia refuerza sus dudas sobre la fundamentación jurídica de la resolución. "A mí, con esta sentencia, no me llega", ha insistido.

El periodista también ha criticado la extensión del fallo, de 377 páginas, al considerar que una mayor longitud no implica una mejor argumentación. "Los que escribimos y editamos libros sabemos que lo que puedes decir en 40 páginas no debes decirlo en 400", ha señalado. En su opinión, gran parte del texto es "morralla" y ha concluido que "no se es más minucioso escribiendo más, sino escribiendo mejor y siendo más preciso".

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