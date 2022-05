El periodista Antonio Maestre ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las polémicas intervenciones del vicepresidente de Castilla y León y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo.

"Le contesto como 'enemigo de la patria', que fue como me calificó cuando le preguntaron por mí, con ese discurso que habitualmente tienen los que no creen en la democracia", comienza Maestre. "Hay gente que creía que cuando entrasen en las instituciones se iban a mostrar de una manera diferente a lo que son, y eso es un error. No se van a mostrar de una forma diferente porque han aprendido a ejercer de manera descarnada su ideario. Las ideas eugenésicas, que es como hay que llamarlas, que consideran que algunas personas por tener una discapacidad son de peor calidad y por lo tanto merecen menos. Son ideas eugenésicas", insiste Maestre.

El director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, señala la posibilidad de que Gallardo simplemente no haya conseguido expresarse bien. Algo que Maestre descarta ya que, si fuera así, habría pedido disculpas. "Como no lo ha hecho es que cree y piensa de esa manera. Tiene ideas eugenésicas. Están mostrando lo que son, no van a a cambiar, es su manera de ser y de pensar", añade.

Y va más allá: "Hay gente poco inteligente como Gallardo que no saben disimular en su discurso político lo que piensan, pero hay otros en Vox que sí saben disimular. Piensan igual, pero saben disimular. Pero es que Gallardo, además de fascista es tonto", sentencia.

Se refiere Maestre a las palabras de García-Gallardo, que se estrenaba en la sesión de control de las Cortes regionales criticando la ley del aborto "por triturar niños con discapacidad" y replicando a una procuradora socialista que utiliza silla de ruedas: "Le voy a responder como si fuera una persona como todas las demás".

García-Gallardo contestaba así a la procuradora socialista Noelia Frutos, quien se desplaza en una silla de ruedas por su discapacidad física y a la que se le decía: "No voy a tratar con ninguna condescendencia sus faltas de respeto y le voy a responder como si fuera una persona como todas las demás".

La representante socialista le había preguntado previamente por cómo creía él que hay que tratar a las mujeres con discapacidad después de que hace unas semanas, Gallardo argumentara que las mujeres no necesitan que se las trate "como discapacitadas" aplicando cuotas en el ámbito laboral.