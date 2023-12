Pedro Sánchez defiende que la amnistía es "poner el contador a cero", pero "no es poner la memoria a cero". Así lo ha defendido el presidente del Gobierno en una entrevista en la Cadena Ser. Además, sostiene que "todo lo que hagamos estará dentro de la Constitución", en relaciones a las preguntas sobre las reuniones periódicas en España y fuera de España con Junts per Catalunya.

El gobierno sabe que hay un coste político pero defiende que esto merece la pena, tal como argumentan algunos expertos y analistas. De este modo, la periodista Angélica Rubio afirma que "para mucha gente merece la pena que no gobierne el PP con la ultraderecha". Para mucha gente la amnistía es un coste a pagar con tal de que no gobierne la derecha y ultraderecha.

Igualmente, la periodista no ha podido dejar de destacar las declaraciones del ex presidente del gobierno José María Aznar sobre Pedro Sánchez que asegura que "no se puede arrastrar más a un país por el fango".

"Para mí arrastrar por el fango el nombre de España es que haya un accidente en el que mueran militares, meter sus restos en los féretros de cualquier manera, no identificarlos y mentir a sus familias. Lo del Yak sí fue arrastrar a España por el fango, por no hablar de meter a este país en una guerra de forma ilegal. De verdad, ¿le conviene al PP que salga Aznar a hablar del prestigio de España?", asegura contundente Rubio.