Para Angélica Rubio, las manifestaciones ante sedes del PSOE en protesta por la ley de amnistía son "muy preocupantes". Una situación ante la que la periodista opta por "tirar de hemeroteca" en Al Rojo Vivo: "Cuando Aznar mintió sobre el 11M hubo una concentración de gente frente a Génova 13 y la derecha política y mediática montaron una escandalera", recuerda Rubio, que señala que, ahora, en cambio "PP y Vox están convocando manifestaciones delante de sedes, de agrupaciones del PSOE".

"No veo ni a la derecha mediática, ni a la derecha política ni a la derecha judicial escandalizarse", reprocha Rubio, que considera esto "muy grave y muy preocupante". "Este fin de semana ha habido muchas sedes del PSOE vandalizadas, desde Canarias a Castilla y León. No he visto a nadie del PP salir a condenarlo", critica asimismo.

"Me gustaría saber qué editoriales estaríamos escuchando hoy en determinadas cadenas de radio, en determinadas cadenas de televisión y en determinados periódicos si se estuvieran vandalizando sedes del PP y si se estuvieran produciendo manifestaciones delante de sedes del PP", asevera Rubio, que denuncia que "no podemos tener dos varas de medir": "No puede ser, si algo está mal, está mal lo haga el PP o lo haga el PSOE o lo haga Tsunami Democràtic o Puigdemont", sentencia.

"Lo que no puede ser es que Feijóo 'el moderado' avale, convoque y movilice manifestaciones delante de las sedes del PSOE", zanja la periodista, cuya intervención completa puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.