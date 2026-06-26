Ángeles Caballero critica las filtraciones sobre Zapatero: "Hay un derecho a la intimidad y cualquier aspecto de su vida cotidiana no contribuye"

"¿Tenemos que darlo por bueno porque como es normal que se aguanten? Es que ninguno sobrevive a que se filtre su agenda y sus conversaciones. Hay una invasión de la privacidad", critica la periodista Ángeles Caballero.

La filtración de datos personales del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostrados en el último informe de la UDEF, ha enfadado al Gobierno y la defensa del expresidente ha pedido al juez Calama que tome "medidas para evitar la difusión indiscriminada de datos personales".

La periodista Ángeles Caballero, de El País, no entiende que pase esto, pese a que ha sucedido en otros casos, por ejemplo, con Francisco Correa. Por eso le pregunta a la periodista de Tribunales, Beatriz Parera, lo siguiente: "¿Tenemos que darlo por bueno porque como es normal que se aguanten? Es que ninguno sobrevive a que se filtre su agenda y sus conversaciones. Hay una invasión de la privacidad. Hay un derecho a la intimidad. Y además cualquier cosa cotidiana no forma parte ni añade a la investigación", dice Caballero.

"Por eso lo han denunciado. Pero es habitual, frecuente y permanente", responde Parera. "Quizás ahora hay un componente distinto que no había hace años, que son las redes sociales. Es verdad que durante mucho tiempo hemos sido la prensa especializada la que ha tenido acceso y ha habido un cierto control y ha habido un determinado momento en que esto salta a X, a Instagram...".

"Y hay además otro componente, que es que es el primer presidente del Gobierno de la historia que está imputado", afirma por su parte Antonio García Ferreras, que asegura que periodísticamente va a defender que las filtraciones, en general, se produzcan, pero "lo que no entiendo es qué aporta el que conozcamos las citas de la peluquería o los regalos de Navidad. No lo entiendo", añade y concluye Ferreras.

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La filtración de datos personales del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostrados en el último de la UDEF, ha enfadado al Gobierno y la defensa del expresidente ha pedido al juez Calama que tome "medidas para evitar la difusión indiscriminada de datos personales".

La periodista Ángeles Caballero, de El País, no entiede que pase esto, pese a que ha sucedido en otros casos, por ejemplo, con Francisco Correa. Por eso le pregunta a la periodista de Tribunales, Beatriz Parera, lo siguiente: "¿Tenemos que darlo por bueno porque como es normal que se aguanten? Es que ninguno sobrevive a que se filtre su agenda y sus conversaciones. Hay una invasión de la privacidad. Hay un derecho a la intimidad. Y además cualquier cosa cotidiana no forma parte ni añadea la investigación", dice Caballero.

"Por eso lo han denunciado. Pero es habitual, frecuente y permanente", responde Parera. "Quizás ahora hay un componente distinto que no había hace años, que son las redes sociales. Es verdad que durante mucho tiempo hemos sido la prensa especializada las que hemos tenido acceso y ha habido un cierto control y ha habido un determinado momento en que esto salta a X a Instagram...".

"Y hay, además, hay otro componente: que es el primer presidente del Gobierno de la historia que está imputado", afirma por su parte Antonio García Ferreras, quien asegura que periodisticamente va defender que las filtracione, en general se produzcan, pero "lo que no entiendo es que no sé que aporta el que conozcamos las citas de la peluqiería o los regalos de Navidad. No lo entiendo", añade y concluye Ferreras.

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